Freddie Mercury v ljubljanskem studiu

Po podelitvi letošnjih oskarjev, na kateri je Rami Malek za upodobitev Freddieja Mercuryja v filmu Bohemian Rhapsody osvojil zlati kipec za najboljšo glavno moško vlogo, je voditelj kviza Vem! Anže Zevnik dobil navdih za maškare. V posebni pustni izdaji priljubljenega in najbolj gledanega kviza pri nas bo vprašanja zastavljal nihče drug kot slavni in kontroverzni pevec z najbolj prepoznavnimi zobmi v glasbeni zgodovini. V studiu se mu bodo pridružili trije superfinalisti, med katerimi bo najstarejši ljubitelj kvizov pri nas, 81-letni Janez Igor Jankovič, pa eden najbolj znanih kvizarjev Akim Kysselef ter strastni motorist Marjan Gerovec. Obeta se nam torej veliko zabave, morda pa se bo opogumil tudi voditelj in zapel kakšno od legendarnih Queenov.