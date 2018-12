Frajerka Andreja zasijala v novi podobi

Andreja Grosek na Vurberškem festivalu junija letos, ko je že bila odločena, da nekaj spremeni.

Andreja je vsa tri leta zvesta članica ansambla Frajerke.

Ena takih jeiz Šmarja pri Jelšah, citrarka in basistka v ansamblu Frajerke, sicer pa pomočnica vzgojitelja predšolskih otrok v šmarskem vrtcu, ki je v tem letu korenito spremenila življenjski slog in izgubila kar 25 kilogramov. Frajerke so na narodno-zabavni sceni tri leta, pred tem je bila Andreja članica ansambla Iskrice, ki ga ni več. Vsi pa jo poznamo kot nasmejano in dobrovoljno žensko, danes tudi mamico kar treh otrok.A ob vseh obveznostih doma in v službi, še posebej pa prostem času, ko Frajerke skrbijo za zabavo drugih in se udeležujejo festivalov, se je Andreja, kot pravi, v svoji koži počutila vedno slabše, kilogrami pa so se še naprej kopičili. »Za spremenjen življenjski slog oziroma drug način prehranjevanja sem se odločila prav zaradi slabega počutja,« nam je zaupala za revijo Suzy.»Že prej sem vedela, da bi bilo treba nekaj spremeniti, a je moralo preteči nekaj časa, da sem si dala priložnost. Saj poznate tisto, jutri pa res začnem,« pravi Andreja, ki je na priporočilo znanca spoznala prehransko svetovalko, ki ji je opravila wellness analizo telesa. »Številke so me prizemljile in začela sem se prehranjevati bolj zdravo. Izločila sem večino živil živalskega izvora, tudi maščobe, na jedilnik uvrstila več žive hrane, to pomeni ogromno stročnic, žitaric, zelenjave, sadja, oreščke, belo pa zamenjala za temno, kar velja za kruh, riž, testenine in moko. Jedla sem petkrat na dan do polne sitosti, popila veliko vode in rezultati so se kmalu pokazali. Kilogrami so se začeli kar topiti. Da o počutju, ki je vrhunsko, ne govorim. Imam veliko več energije in tudi motivacije mi ne manjka,« pripoveduje Andreja. Seveda so to kmalu opazili tudi drugi.Andreja pravi, da so ji vsi čestitali, številne med njimi seveda najbolj zanima, kako ji je to uspelo. »Vsakemu, ki me le želi poslušati, z veseljem povem svojo zgodbo in tudi pomagati sem že začela drugim, saj vidim, da si želijo sprememb. Pri vsem skupaj pa je najpomembnejša podpora ter seveda neomajnost in vztrajnost. In vem, da če je uspelo meni, lahko tudi drugim.Vesela sem tudi tega, da so moji otroci dobili boljšo, lepšo, samozavestnejšo mamico in tudi njim nudim lepše, bolj zdravo in aktivno življenje,« nam pripoveduje mama desetletne, dobra štiri leta staregain triletnega. In zanimivo, Andreja pravi, da so tudi doma zamenjali prehrano in je otrokom dala priložnost za boljše, kakovostnejše in zdravo življenje.Glasbenice seveda ne moti, da je morala zamenjati skoraj vso garderobo, da jo številni trepljajo, pa ji seveda godi. Andreja pa je tako dokazala, da je frajerka v čisto pravem pomenu besede. Kakšna je bila in kakšna je danes, pa si oglejte na fotografijah. Saj poznate tisto – prej in potem, kajne? Le da je Andreja pristna, brez računalniške odbelave.