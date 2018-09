FOTO: Žiranti šova se kratkočasijo z rekviziti

Novopečeni očka Lado ima vedno do laska urejeno pričesko.

V nedeljo se začenja težko pričakovana sedma, pravljična sezona priljubljene oddaje Slovenija ima talent, ki nam bo menda postregla z nekaj novostmi. Prva je zamenjava voditelja, in sicer bo v čevljestopil, druge pa ostajajo skrivnost.Nove sezone se že veselijo tudi žirantiin, ki se odlično zabavajo tudi v zakulisju, medtem ko jih ličijo, lepotičijo in frizirajo številni strokovnjaki, ki bodo v prihodnjih tednih dali vse od sebe, da bodo glavni akterji lepi, urejeni in zadovoljni sami s sabo.V zakulisju imajo na voljo tudi športne rekvizite za kratkočasenje, veliko se smejejo, hkrati pa je to čas za zadnje napotke producentov, testiranje mikrofonov in brzdanje adrenalina, ki jim vedno znova pospešeno pošilja kri po žilah …