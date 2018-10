FOTO: Težavna šolska leta znanih

Š Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. Meghan Markle

je obiskovala prestižno katoliško šolo za dekleta Immaculate Heart, ki je njene starše stala okoli 10.000 evrov na leto, še pred tem pa nič manj izbrano zasebno šolo v Los Angelesu.Sošolke so jo opisale kot toplo in prijazno osebo, ki vedno rada priskoči na pomoč, strinjale pa so se tudi, da je zelo inteligentna.se je kot otrok rad držal zase in ni maral sodelovati v ekipnih športih, že zelo zgodaj pa ga je zanimala tehnika. Obiskoval je šolo v revni soseski, kjer so se sošolci ves čas spravljali nanj, in pri 11 letih je staršem rekel, da ne misli več prestopiti praga.Preselili so se v Los Altos in sina prepisali v drugo šolo. Tam se je Jobs pridružil računalniškemu krožku, v sklopu katerega je pri 12 letih prvič sedel za računalnik.Šolsko obdobjeje bilo vse prej kot umirjeno. Po očetovi smrti (umrl je zaradi mamil, ko sta bila z materjo že ločena) se je veliko selila, najprej za tri leta k starim staršem po mami v Severni Wales, kjer je obiskovala jezikovno šolo in se učila valižanskega jezika.Pozneje je zamenjala vrsto krajev in šol, to pa ji je med drugim pomagalo, da je zelo izostrila posluh za jezik in naglase, ki so jih uporabljali v posameznih delih Avstralije.Vedno nasmejanase je v šolskem obdobju spopadala z vse prej kot prijetno družinsko novostjo, očimom, ki je z leti postal nasilen. Kljub temu je bila dokaj pridna šolarka, ki je sanjarila o tem, da bi postala veterinarka, igrala na klarinet in sodelovala v šolski glasbeni skupini. Mature ni opravila, saj se je raje posvetila igralski karieri in se iz Georgie preselila v New York, kjer jo je kot manekenko najprej odkrila modna industrija.je bil vzgajan strogo katoliško in kot otrok tudi obiskoval verske šole. Ker se je družina veliko selila, je kar nekajkrat zamenjal osnovno šolo, v zadnji od njih pa je bil tudi ministrant.Prvi letnik srednje šole mu je zagrenila bolezen, zaradi katere je imel polovico obraza paraliziranega. V enem od intervjujev je dejal, da je prav po zaslugi bolezni razvil pozitivno lastnost – da se zna pošaliti na svoj račun.Čeprav ni v ničemer spominjal na bodočega zvezdnika, je biltako kot pozneje tudi v osnovni in srednji šoli marljiv in priljubljen fant.Bil je član šolskega teniškega, plavalnega in golf kluba, sodeloval je v debatnem krožku in nastopal v muzikalih. Srednjo šolo je uspešno zaključil z maturo, nato pa se je vpisal na Univerzo v Missouriju, kjer je kot glavni predmet izbral novinarstvo.