FOTO: Tako pozira hčerkica najuspešnejše slovenske misice

Mala in velika Pocahontas

Ob pogledu na spletni profil najuspešnejše miss Slovenije bi lahko rekli, da je upravičeno ponosna na svojo hčerko. Na vseh fotografijah je videti neznansko ljubka, urejena po zadnji otroški modi, za kar je seveda zaslužna, ki je stilska navdušenka in rada spremlja in narekuje modne tokove.Skozi barvite fotografije lahko spremljamo njuno zanimivo življenje in ugotavljamo, da postaja deklica vse bolj podobna lepi mamici, zato smo lahko prepričani, da bo šla po njenih stopinjah. Že zdaj se zna postaviti pred kamero in pozirati kot prava mini profesionalka.Seveda je Iris pozorna, da vse skupaj zapelje skozi igro, saj je ne želi siliti v nastopaštvo. Sta pa z objavami pritegnili pozornost tako oboževalcev kot tudi različnih izdelovalcev stvari za otroke in morda bomo že kmalu dobili čisto prvi slovenski otroški model.