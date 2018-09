FOTO: Šok na Kmetiji: tekmovalka pobegnila in blatna pešačila več kilometrov

Pred nami je Kmetija vseh kmetij. Tako o novi sezoni resničnostnega šova pravijo producenti projekta in nam zagotavljajo, da bomo ob ogledu prve epizode komaj čakali na naslednjo. Še preden se je tekmovanje že izkušenih resničnostnih kandidatov in svežih obrazov zares začelo, so nam prišle na uho žgečkljive podrobnosti s posestva v Veliki Polani. Kmalu po vselitvi na Copekov mlin, ki so ga od lani malce prenovili in dogradili, je eni od srboritih kandidatk prekipelo. Namesto da bi počakala na dvoboj, je stisnila rep med noge in ponoči pobegnila. Čez blatna polja, koruzo in gozdove, kjer domujejo divje svinje in jeleni, je pešačila do več kilometrov oddaljene ...