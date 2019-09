FOTO: Sanjska poroka slovenske voditeljice

V soboto, 14. septembra, sta se v prostorih portoroškega hotela Kempinski Palace poročila voditeljica in manekenka Lucija Gubenšek ter njen večletni partner Sašo Dimitrievski. Za razkošno slavje v belem sta morala mladoporočenca seči globoko v žep, a za tovrstno priložnost res nista hotela skopariti. Samo lokacija ju je stala več deset tisoč evrov, s preostalimi stroški pa sta se približala sto tisočakom. Svatje so bili previdno in ekskluzivno izbrani ter obveščeni, da fotografij z ženinom in nevesto ne smejo objavljati na družabnih omrežjih, zato smo se toliko bolj razveselili, ko smo zasledili vsaj eno, ki je povsem po nesreči prišla v javnost. Sama sreča, saj bi bilo škoda, da tako lepe Lucije ne bi videli v njeni prvi poročni obleki. Seveda je sanjski dan minil v znamenju presežnikov, izvrstne hrane in vrhunskih vin, tudi za zabavo je bilo poskrbljeno, predvsem pa sta imela novopečena zakonca obred, ob katerem so tekle solze ganjenosti prav vsem prisotnim.