FOTO: Predstavljamo letošnje tekmovalce MasterChefa

Tekmovalci se že borijo za naziv MasterChef Slovenije 2019, na Pop TV pa jih bomo lahko spremljali od 27. marca.

Boj za laskavi naziv MasterChef Slovenije 2019 in denarno nagrado 50.000 se je že začel, 17 tekmovalcev se poti za štedilniki, njihove jedi pa tudi letos ocenjuje sodniški trioin. Predstavljamo vam pester izbor!Med udeleženci šova so stand up komik in producent, študent živilstva in prehranez Otočca, mizar iz Zgornje Besnice. Iz Ljubljane prihajajo didžej, natakar, veganska kuharicain študent filozofije. Sledijo še glasbenikiz Velenja, organizator poslovanja v gostinstvu in turizmuiz Nove Cerkve, ustvarjalka slaščiciz Starega trga pri Ložu, računovodkinjaiz Zagorja ob Savi, svetovna popotnica in blogerkaiz Murske Sobote, hotelska gospodinjaiz Pobegov, ekonomska tehnicaiz Bresternice, ekonomska tehnicaiz Celja in blogerkaiz Kranja.Njihov masterchefovski krst si bomo na Pop TV lahko ogledali konec marca.