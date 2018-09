FOTO: Orali so ledino

Se jih še spomnite?

Pred natanko 13 leti so na Pop TV uprizorili premierno sezono gostilniškega resničnostnega šova Bar. Ta je bil hkrati prvi tovrstni format pri nas, zato je bilo zanimanje toliko večje.Začetna dvanajsterica se je ob novi sezoni licenčne oddaje spomnila začetkov, ko so orali ledino. Le kdo se ne spomni naivne, takrat še, pa prikupnega Štajerca, pogumnega, ki je sploh prvi javno priznal, da ga privlačijo moški, in preostalih članov uigrane druščine, zbrane z vseh koncev Slovenije.Nekateri so delili svoje spomine, ko so se morali še stiskati v eni veliki postelji in se nato kot prvi resničnostni zvezdniki soočati tudi z odzivom javnosti. Postali so glavne 'face' svojih krajev, le redkim pa je uspel preboj na tako obljubljeno medijsko sceno.