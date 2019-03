FOTO: Najlepše obleke vseh časov

Oskarji niso le parada dobrih filmov in znanih obrazov, pač pa tudi najlepših večernih toalet, saj se zvezdnice na ta večer še posebno skrbno uredijo. Poiskali smo nekaj takšnih, ki so v zadnjih nekaj desetletjih še posebej navdušile.

V diorju za dva milijona dolarjev

Eno najbolj razvpitih oblek na oskarjih je leta 1997 nosila Nicole Kidman. A slovesa ni požela zaradi očarljive rumeno-zelene svile, ki je tako izvrstno pristajala igralkini polti, pa tudi ne na račun dragocenih vezenin. Svetovni mediji so o njej poročali zaradi vrtoglave vrednosti Diorjeve kreacije, pod katero se je podpisal tedaj še novinec pri veliki modni hiši, sloviti John Galliano. Obleka bi sicer, če bi jo morala zvezdnica plačati, stala kar dva milijona dolarjev oziroma več kot milijon in pol evrov.

dragoceni obleki



Eno najdražjih oblek v zgodovini oskarjev je leta 2015 na prireditvi nosila Lupita Nyong'o. Čudovita, z biseri posuta kreacija Calvina Kleina je premamila tudi nepridiprave, ki so ji jo izmaknili iz hotelske sobe. Kmalu po kraji so jo policisti našli v vreči za smeti v eni od kopalnic v hotelu London v Hollywoodu. Tat je poklical tabloid TNZ in pojasnil, da jo je vrnil, ker je ugotovil, da biseri na njej niso pravi. Ne glede na umetne bisere je bila obleka vredna okoli 130.000 evrov, je pa res, da bi jo bilo v celoti težko prodati. Še dražjo obleko je leta 2007 nosila Cate Blanchett. Za s Swarovski kristali posuto mojstrovino Armani Privé bi v trgovini odšteli skoraj 180.000 evrov.

Kultna kreacija

Za eno najlepših oskarjevskih oblek vseh časov velja kreacija Huberta de Givenchyja, ki je vanjo 1954 oblekel brezčasno stilsko ikono Audrey Hepburn. Oblikovalec je svojo muzo odel v čudovito belo obleko z nežnim cvetnim motivom, ki je delovala sramežljivo in zapeljivo hkrati ter se popolnoma ujemala z vlogo, za katero je bila zvezdnica tisto leto nagrajena – vlogo princese v filmu Rimske počitnice.

Dobrodošel, vintage!

Vse do leta 2001 si ni bilo mogoče niti zamisliti, da bi zvezdnica na dogodek prišla v kreaciji, ki ni najnovejšega datuma. Ta tabu je v začetku 21. stoletja razbila Julia Roberts, ko je za na dogodek oblekla Valentinovo mojstrovino iz leta 1992. Vintage je za tem postal ne le sprejemljiv, pač pa celo zaželen in modno posrečen izbor za sprehod po oskarjevski rdeči preprogi. Zvezdnica ima elegantno črno-belo kreacijo še vedno spravljeno doma, in sicer pod posteljo, saj drugje zanjo nima prostora. Kot je pred časom razkrila, se ji jo zdi škoda zavreči, saj upa, da bo morda prišla prav še hčerki Hazel.