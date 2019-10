FOTO: »Komaj sem dihala!«

Prva oddaja dolgo pričakovanega šova Znan obraz ima svoj glas se je začela silovito in napovedala zanimive nedeljske večere. Nihče ni razočaral, nekateri pa so resnično navdušili. Dejstvo je, da gre za zelo zahteven format, v katerem ni dovolj le dobro zapeti poznano pesem ali oponašati izvajalca, ampak se je treba vživeti v karakter, naštudirati koreografijo in vse to združiti v celoto, pri tem pa si oblečen v težaven kostum in masko. Vsi so namreč na odru prvič v popolni transformaciji, in ne glede na to, ali jih kaj utesnjuje ter ovira pri nastopu, morajo iz sebe iztisniti maksimum. Zato si vsa osmerica zasluži iskrene čestitke.



Še najbolje se je tokrat izkazala Ana Dežman, ki se je po večurnem postopku prelevila v kraljico soula Aretho Franklin. »Sama sreča, da mi niso dali še umetnih zob, čeprav so nameravali, a to bi me še bolj oviralo pri petju, kajti doma sem vadila brez njih. Že leče so mi povzročale preglavice, da se mi je malce vrtelo in nisem dobro videla. Zame je bila velika odgovornost preobraziti se v mojo veliko vzornico in zavedam se, da sem s tem nastopom postavila visoka merila, zato bo zdaj treba še bolj garati, sploh za točke, ki mi niso najbolj po volji. Skrbelo me je, kako bom odpirala usta, saj me je maska malce zategovala, vendar se nisem pustila motiti. Rekla sem si, da me briga, dala bom vse od sebe. In res me je adrenalin povlekel v neko čarobno vzdušje, v katerem sploh nisem čutila, da bi sploh kaj imela na sebi,« nam je zaupala takoj po zmagovitem nastopu. Moraš biti ženska, da postaneš pravi dec Nepisano pravilo pravi, da je treba moškega preobleči v žensko, da bi dobili najboljšo različico njega. In v primeru Alexa Volaska se je to izkazalo za odlično potezo. Še nikoli prej ga nismo videli tako zabavnega, kaj šele da bi stresal šale, in to v visokih petah. Te na njegovo srečo niso bile vrtoglave, vendar si jih je kljub temu odnesel domov in v njih vadil po stanovanju. »Prvič v življenju sem stopil v 'štikle'. Za vsakega je dobrodošlo, da se resetira in postavi v popolnoma nepričakovano in drugačno vlogo, kot je je sicer vajen. Neverjetno, kaj je ta Verka potegnila iz mene, še sam nisem vedel, da vse to skrivam v sebi. Koreografijo sem vadil brez kostuma, in ko so me opremili z vsem kičem, zvezda na glavi je bila sploh precej težka, se je bilo treba v kratkem času prilagoditi na nove okoliščine. Moraš pa kot moški zbrati kar precej poguma, da se takole našemiš, in predlagal bi jim, naj poskusijo nekaj podobnega in pogledajo na stvari še iz drugega zornega kota. Če ne drugega, bodo vsaj ženske v petah malce bolj spoštovali,« pove simpatični Alex. Ne, ni res, pa je! Za enega bolj ganljivih trenutkov je poskrbela Petra Zore, ki je spravila v jok gostjo Nušo Derenda. Ta je sprva mislila, da sanja, ko je na odru zagledala sebe izpred osemnajstih let, kajti Petri so sešili identični kostum, kot ga je na evrovizijskem odru nosila Nuša. Za dodatno presenečenje pa sta poskrbeli še soavtorici skladbe Energy in pianistki Urša Vlašič ter Lucienne Lončina. Srečanje je bilo ganljivo. »Kakšen edinstven trenutek. Nastopiti ob nekom, ki s svojim odličnim glasom kroji slovensko glasbeno sceno, je velika čast. Očitno sem se tako prepričljivo vživela v Nušo, da me je po nastopu celo mama poklicala in prosila, naj se pobarvam na svoj odtenek. Hitro sem jo pomirila, da je to lasulja, a mi sprva ni verjela. Tudi drugi so mislili, da so to moji naravni lasje, kar je pohvalno za naše odlične vizažiste, frizerje in stiliste,« je bila vzhičena prikupna Petra.