FOTO: Eleganca žena predsednikov, s katero so zasenčile može

Nova Jackie

REUTERS Melania Trump se je z izbranim oblačenjem že uvrstila med najlepše oblečene žene predsednikov.

Boginja stila

Mladostna Brigitte

AFP/Getty Images Mladostna Brigitte Macron ima francoski šik v malem prstu.

Bahava Nancy

REX/Shutterstock Nancy Reagan je oboževala bleščice. FOTO: Guliver, Getty, AP, Profimedia, Reuters

Preprosta Michelle

Michelle Obama je bila čudovita v dragih kreacijah, znala pa je nositi tudi nizkocenovne znamke oblačil.

Umirjena Carla

Vse prve dame morajo paziti, kako so oblečene, le peščici pa je uspelo oblikovati nepozaben slog, ki je očaral celo najbolj stroge kritike, in postati modne kraljice predsedniških palač.Če ne s političnim udejstvovanjem, bo trenutna ameriška prva damazagotovo pustila pečat s svojim slogom oblačenja. Slovenska lepotica je do popolnosti izpilila eleganten, priložnosti primeren stil, hkrati pa je dodala še poseben pečat. A ne samo to. Kot smo lahko nekajkrat opazili, Melania z izborom oblačil pogosto tudi nekaj sporoča. Kot takrat, ko je po moževi televizijski izjavi, da ti ženske, če si zvezdnik, pustijo tudi, da jih zgrabiš za 'muco', oblekla Guccijevo bluzo s tako imenovano 'mačjo pentljo'.Kultnaše danes velja za poosebljenje elegance, mnoge kombinacije, ki jih je nosila, ko je bila prva dama (1961–1963), pa bi lahko brez strahu, da bo izpadla smešno, oblekla tudi kaka sodobna prva dama. Med drugim nas je naučila, da je modni dodatek lahko že rdečilo, da mora vsaka ženska imeti najljubšo dišavo, po kateri je prepoznavna, in da so biseri, ne pa diamanti, tisti, ki so večni.Francoska prva damaje pri 65 letih videti pol mlajša, za to pa je zagotovo zaslužen tudi njen izpiljeni modni slog. Vitka Parižanka ima francoski šik v malem prstu in zna dobro nositi tako kavbojke kot večerne obleke. Oblekam, kakršne nosijo ženske njenih let, se izogiba, saj se zdi sama sebi starikava v njih. Če se le da, si natakne katero od ljubkih kril ali oblek dolžine nad koleni, saj lahko pokaže svetu še vedno popolne dolge noge.Že pokojna prva dama ZDAje v Belo hišo vnesla hollywoodski glamur. Ljubila je lesketanje bleščic in bahavost podloženih ramen ter si privoščila obilo obojega. Njena zapravljivost in v oči bodeče razkošje sta v času, ko je bila prva dama (1981–1989), vzbujala zgražanje, danes pa si na čudovitih, prav nič sramežljivih in še malo ne skromnih kreacijah, ki jih je nosila, z veseljem napasemo oči.se je v modno zgodovino zapisala kot prva prva dama, ki si je drznila v garderobo uvrstiti tudi oblačila nizkocenovnih znamk, kakršna nosimo navadni smrtniki. S tem je sporočala, da so vsi ljudje enaki, tudi prve dame, ter se usidrala v srca ljudskih množic. V beležke modnih navdušencev pa se je vpisala z vpadljivimi oblekami živih barv in vzorcev ter kroji v obliki črke A, pod katere se je navadno podpisal kak ameriški modni oblikovalec.V svoji manekenski in pevski karieri jenataknila marsikatero drzno, razgaljeno, nenavadno, morda celo nezaslišano kreacijo, v času, ko je bila prva dama (2008–2012), pa so bila njena oblačila nevpadljiva. Izbirala je klasične kroje, sramežljivo zapete do vratu, in se oblačila v umirjene, raje temne kot svetle barve. Pripadnost Franciji je Italijanka odražala s pogostim nošenjem oblačil francoskih modnih oblikovalcev, predvsem treh najljubših, Diorja, Chanela in Givenchyja.