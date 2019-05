FOTO: Alenka Košir blestela na poroki:»Še enkrat bi se poročila«

Bila bi prelepa nevesta, a nedavno je bila v obleki iz Majas closet le prijateljičina priča.

Alenka Košir je z Markom Jovovićem zelo srečna. Največ ji pomeni, da jo brezpogojno ljubi in podpira.

Ko je pred dnevi na družabnem omrežju objavila svojo fotografijo v čudoviti obleki v barvi smetane, ki bi bila lahko tudi poročna, so številni pomislili prav na to. Aje bila le poročna priča prijateljice, ki si je za sklenitev zakonske zveze izbrala romantično Italijo.Pa vendar, na takem čustvenem dogodku človek gotovo pomisli tudi nase, na svojo srčno pot. »Ta poroka se me je zelo dotaknila. S svojo zgodovino, ko se mlad poročiš, prepričan, da je to za vedno, nato pa se ločiš … morda začneš tudi dvomiti o porokah,« ji misli obvisijo v zraku.»Zdaj vem in sem sprejela, da ljudje v življenju delamo tudi napake in da ni nikoli prepozno za katerokoli poroko že,« pove in poudari, da ji je že obred, ki sicer ni nujno potreben za to, da se imata dva rada, zelo lep. »Je pa tudi neka zaveza. Všeč so mi rituali, prazniki, ki naredijo trenutke posebne. Že samo to, da se na enem mestu zberejo vsi, ki ti nekaj pomenijo, se mi zdi lepo.«Bi se torej še enkrat poročila? »Jaz bi se, ja. Če najdeš človeka, ki ga imaš tako rad, kot se imava midva z,op. p.) zdaj rada, bi bilo to nekaj lepega,« je iskrena. Nekajdnevni oddih v dvoje v Italiji je bil za Alenko podoben vikendom, ki jih sama prireja za svoje vadeče in tiste, ki se jim želijo pridružiti. Prva priložnost bo že konec meseca, ko se bodo na Detox vikendu zate družili, očistili strupov in predvsem razvajali.