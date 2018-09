Dvoma ni več, princeska je izrezan očka

Takšen je bil princ William, ko je bil star toliko kot njegova hčerka.

Namigov, komu so podobni otroci britanskega princain vojvodinje, nikoli ne zmanjka, a zdi, se, da ni glede princeskenobenega dvoma več.Triletnica je pred kratkim nastopila v vlogi družice na poroki svoje botre, fotografije z dogodka pa so Britance prepričale, da deklica iz leta v leto bolj spominja na svojega očeta.Podobnost je še bolj očitna ob pogledu na prinčeve otroške fotografije. Oče in hči imata oba izrazito čelo, ljubek nos v obliki gumbka, tanke ustnice in ljubka polna lička.