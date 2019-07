Družinska drama pri Kopotarjevih: skoraj je umrl

Požrta trava, ki je Gustlu skoraj skrajšala življenje. FOTO: Facebook

Zastala mu je prebava

Gustl Kopitar, navijač Kraljev. FOTO: Instagram

Kdor pozna, pozna tudi njegovega Gustla. Rdečkasto rjavi kuža pasme goldendoodle, ki je nastala s križanjem kodra in zlatega prinašalca, je namreč družinski član Kopitarjevih. Kjerkoli so, je Gustl z njimi, ker je terapevtski pes, sme tudi na letalo. Polete k sreči dobro prenaša, zato ga povsod vzamejo s seboj in ga vsako leto pripeljejo tudi na družinske poletne počitnice v Sloveniji. »Je kuža živahnega značaja, včasih se obnaša kot človek. Vsak dan znova nas spravlja v dobro voljo s svojimi vragolijami in že sam pogled nanj nas vedno osreči,« je pasjega nagajivca opisal Anže.Prijaznega, inteligentnega in zabavnega kužka so odlično sprejeli tudi čez lužo, ima pa tudi kar dva profila na družbenem omrežju, kjer ima skupno več kot 5500 oboževalcev in sledilcev. Tudi vsi drugi hokejisti LA Kingsov imajo pasje ljubljenčke, ki so vključeni v hokejske zgodbe svojih skrbnikov. Tako vsako leto izberejo najbolj ljubkega med njimi, pomerijo pa se tudi v teku po ledu, med katerim se hokejisti in občinstvo zabavajo.Ko je Anže odsoten, za Gustla poskrbi njegova žena, tako da ni prav nikoli sam. Tako je tudi te dni, ko je naš najboljši hokejist z družino na Gorenjskem, kamor pa ni prišel le na oddih. Skupaj z nekdanjim soigralcemsta tudi to poletje na Bledu organizirala hokejsko akademijo za mlade. Medtem ko je Anže svoje bogato znanje predajal hokejskim naraščajnikom, med drugim sta jim s Tomažem na pikniku pekla hamburgerje, pa si je kuža privoščil malce preveč radosti, ki jih ponujajo slovenski travniki. Z veliko slastjo se je namreč tako najedel trave, ki jo večina psov obožuje, da mu je zastala prebava oziroma se mu je zasukal želodec.Kot je Anže dan pozneje objavil na spletu, se lahko Gustl zahvali le hitremu posredovanju družine in ekipi Kliniki za male živali v Lescah, da se je vse srečno končalo. Zasuk želodca se namreč, če psu ne pomagajo dovolj hitro, konča s smrtjo. Gustla so, ko so opazili, da z jim nekaj ni v redu, nemudoma odpeljali k veterinarju, kjer so ga urgentno operirali. Iz njegovega želodca pa očistili za dobro pest trave! Anže in Ines sta med operacijo trepetala za njegovo življenje, a jo je k sreči dobro prestal in hitro okreva. Šokirani, a na koncu vendarle pomirjeni oboževalci so kosmatemu junaku ob dobri novici poslali na stotine spodbudnih želja in lepih misli. Gustl pa je svojim pasjim prijateljem predal tudi nasvet: »Lulajte na travo, ne jejte je!« Očitno ga je izučilo.