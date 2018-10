Denis Avdić trd od strahu? Ja, tudi to se zgodi

Pravi čudež bi se moral zgoditi, da bi se Denis slikal s pitonom okoli vratu, zato so ga presenetili s fotomontažo.

Zdi se tako neustrašen, tale jezični mojster za izvabljanje smeha, in vendarle obstajajo stvari ali bolje rečeno živali, ki naženejo strah vkosti. Še posebno hladnokrvni plazilci mu ježijo kožo in nekaj tednov po tem, ko je izvedel, da njegov sosed že dlje pogreša svojega pitona, je zagnal paniko.Sodelavci na Radiu 1 so izkoristili Avdićevo fobijo in si ga privoščili tako, da so okoli voditeljevega vratu obesili udava. Za vsem skupaj se skriva, sicer producentka in po novem sovoditeljica jutranjega programa, ki je angažirala tehnični oddelek – in nastala je ta veličastna fotomontaža, ob kateri se celo pogumni Denis strese od strahu.Redki so prizori, ko ostane brez besed in se mu zašibijo kolena, zato so njegovi sodelavci neizmerno uživali ob dragocenih prizorih groze, on pa jim je že napovedal maščevanje. Še prej pa bo doma trepetal, da ga orjaški kačon ne preseneti, in dokler ga ne bodo našli, bo njegov spanec bolj nemiren.