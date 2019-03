Dala odpoved in življenje jo je presenetilo

Grozljivka na Dunajski: voznik zbil dva pešca, oba sta umrla

LJUBLJANA – Ob 00.40 je na Dunajski cesti v Ljubljani voznik z osebnim vozilom zbil dva pešca in pobegnil s kraja nesreče, poroča uprava za zaščito in reševanje. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč reševalcem NMP Ljubljana pri reanimaciji in oskrbi poškodovanca in policistom z razsvetljavo kraja nesreče. Ena oseba je na kraju nesreče umrla, drugo pa so