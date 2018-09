Čustvena Tara Zupančič na ramenih Jureta

Voditeljica Tara Zupančič je pred kratkim praznovala trideseti rojstni dan in ga s svojimi najdražjimi proslavila v najetem lokalu v Ljubljani. Zaupala nam je, da je za okrasitev poskrbela sama. »Vse je bilo bolj ali manj v indijanskem slogu,« je povedala Tara in dodala, da je bilo povabljenih okrog 50 ljudi.



»Največje presenečenje zame pa je bil koncert Hamota, Grege Skočirja, bobnarja Bucota in mojega Tomija,« razneženo pove lepotica in doda, da je to najlepše darilo, ki ga je kdaj dobila. Sicer pa je njen Tomi s Siddharto pred dnevi na koncertu v Hali Tivoli predstavil njihov novi album Nomadi, spektakla pa njegova najdražja ne bi zamudila za nič na svetu. Pravzaprav je, da bi dogajanje čim bolje videla, ves koncert presedela na ramenih prijatelja Jureta. »Rekel je, da sem videti lažja, kot sem v resnici,« se je ob fotografiji, ki jo je ponosno delila s prijatelji, namuznila lepotica.