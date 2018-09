Čustvena Sanja Modrić: Nikoli ne bom pozabila tega trenutka

Sanja se je spomnila sprejema na Kongresnem trgu.

V zadnjih dneh se je vsa Slovenija spominjala enega najlepših in največjih športnih dosežkov v naši zgodovini – naslova evropskega prvaka v košarki. Od trenutka, ko so naši fantje premagali Srbijo, v zrak ponosno dvignili pokal in nas spravili v jok in delirij, je minilo eno leto, spomine pa je obujala tudi športna novinarka in voditeljica. En mesec je preživela v Turčiji, spremljala naše fante od jutra do večera in skoraj dihala z njimi.»Zadnje dni sem nostalgična in čustvena. Ob takem času pred natanko enim letom smo z zlatimi košarkarji prileteli iz vročega Carigrada v mrzlo, deževno Ljubljano. Šele tedaj sem zares dojela, da se je zgodilo nekaj velikega. Nikoli ne bom pozabila trenutka, ko sem prišla na sprejem na Kongresnem trgu. Množica ljudi je kljub dežju potrpežljivo čakala svoje zlate junake. Tudi zame je bil poseben trenutek stopiti pred vse te navijače. Spomin za vse življenje,« je čustvena eno leto po njihovi zmagi. »Slovenija je bila takrat enotna, združena, evforična in optimistična. Upam, da bo še kdaj tako,« je dodala.