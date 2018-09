Čas je bil za ekstremno spremembo

»Siva je nova črna!«

Prvi šolski dan je bil nekaj posebnega tudi za vsestransko, ki se je odločila za korenito spremembo svojega videza. Prepoznavne kratke rdeče lase si je namreč dala pobarvati na sivo, ob tem pa šaljivo pripomnila, da je siva nova črna.Ob njej je pozirala tudi njena dobra prijateljica in soigralka iz serije TV Dober dan, dekleti pa sta objavili kar dve fotografiji. Ena je nastala pred letom in pol, druga pred nekaj dnevi.Stvari so se v tem času spremenile, Lucija se je denimo odločila za ekstremno spremembo pri barvi, Alenka, ki dokazuje, da je prava borka, saj je letos uspešno premagala raka na jajčnikih, pa je pokazala, da ji odlično pristajajo tudi kratki lasje. Dekleti so pohvalili številni prijatelji, med njimi, ki je z njima zaigrala v omenjeni seriji.