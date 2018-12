Za Benjamina so v Nemčiji navijali tudi sorodniki ter prijatelji iz Slovenije, najbolj strastna je bila njegova mentorica, priznana igralka in pevka Yvonne Catterfeld.

smo spoznali na slovenskih Talentih, kjer je občinstvo v hipu prepričal, malce manj navdušenja pa so pokazali žiranti. Splohje dvomil o njegovem kristalno čistem glasu in čutni interpretaciji. Nekateri so celo brez zadržkov izrazili svoje mnenje, češ da Branko nima pojma o pevskih potencialih.Na srečo to mladeniča ni potrlo, ampak se je preselil v Švico in nekaj let za tem poskusil najti srečo, predvsem pa ušesa s posluhom za bodoče zvezde v nemškem šovu The Voice. Na istem odru sta pred njim že staliin, ki sta se uvrstili v naslednje kroge, a nikomur doslej ni uspel takšen podvig.Skromni, na trenutke celo sramežljivi fant je iz oddaje v oddajo prepričeval strokovno komisijo in gledalce, kar ga je na koncu pripeljalo celo do finala. Da je bil razplet zaključnega večera še toliko bolj napet, je dosegel izjemno drugo mesto in si tako zagotovil viden položaj na nemškem glasbenem prizorišču.A to še zdaleč ni zadnja postaja simpatičnega, saj mu producenti in uveljavljeni glasbeniki napovedujejo bleščečo pevsko kariero, s čimer bi dobili prvega Slovenca na mednarodni pop sceni.