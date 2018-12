Božičkovi najboljši pomočniki

Dwayne pri nakupovanju daril ne škrtari.

CHP/FAMEFLYNET PICTURES Gwyneth Paltrow išče kakovostna, poučna in koristna darila.

Nekateri ljudje ga pri darilih vedno polomijo, drugi pa z izborom zadenejo žebljico na glavico – nekaj takšnih najdemo tudi med znanimi.Lahko si le želite, da bi se znašli na seznamu obdarovancev. Igralec ni le eden tistih, ki skrbno premislijo, kaj komu podariti, pri nakupovanju je pripravljen tudi na široko odpreti denarnico.Tako je pred časom presenetil svojega očeta z novim avtomobilom, darilo pa pospremil s skromnimi besedami: »Le majhna pozornost, s katero se ti zahvaljujem in ti želim vesel božič, oče.«Igralkaje izjemno pozorna, to pa se kaže tudi pri nakupovanju daril. Mama treh otrok o obdarovanju razmišlja že veliko pred najbolj prazničnim mesecem v letu in skrbno opazuje svoje najbližje, da bi uganila, česa bi se najbolj razveselili. Zvezdnica ni med tistimi, ki za darila zapravljajo vsote s štirimestnimi številkami, saj meni, da se sreča skriva v drobnih rečeh.Če bi radi presenetili otroke z res lepim darilom, vprašajte za nasvet igralko. Zvezdnica ima odličen nos za trgovine in ji za svoje otroke vselej uspe stakniti zares posebna darila.Na njenem nakupovalnem seznamu niso punčke in avtomobili, pač pa igrače, s katerimi se otrok tudi kaj nauči. Pred leti, ko sta bilainše mlajša, sta denimo dobila komplet, s katerim sta se učila, kako postaviti vilice, žlico in nož pri pogrinjku za mizo.