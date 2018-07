Bodoči očka Lado Bizovičar: Punčka bo!

Izredno vitka Anela aprila 2017 ...

... in nekoliko bolj okrogla in ženstvena Anela maja letos.

Govorice, da bostain njegova srčna izbrankakmalu zibala, so vse glasnejše, a če smo se pri Ladu že na kaj navadili, potem smo se na dejstvo, da za javnost nikoli ni in ne bo razpredal o svoji zasebnosti. Govorice o naraščaju smo seveda kljub temu preverili pri njem, a nam je v svojem šaljivem slogu odgovoril: »Svašta. Kaj je še kaj novega?«Novice, da bo očka, Lado torej ni zanikal, ga pa razumemo, da o tem ne želi govoriti. Nas pa je vendarle zanimalo, kaj se dogaja pri njem in njegovi najdražji, ki se dlje časa ni pojavljala v javnosti, zato se je celo šušljalo, da naj ne bi bila več par ... A očitno so razlogi za njen začasni umik s scene tičali drugje. Intuitivna terapevtka, ki reviji Suzy pogosto pomaga z napovedmi, nam je tokrat povedala, da naj bi Anela in Lado, ki bo septembra dopolnil 42 let in ni nikoli skrival navdušenja nad tem, da si tudi sam nekoč želi podmladka, jeseni dobila deklico. Ugibati, v katerem mesecu nosečnosti je Anela, ni želela, je pa dodala, da v povezavi z njeno nosečnostjo vidi številko pet, kar bi lahko pomenilo uro, dan, mesec, sobo ali kaj drugega. Ob vsem tem nam je zdaj marsikaj bolj jasno, tudi to, da je bil Lado v številnih oddajah zadnje sezone šova Zveze plešejo pogosto čustven in ni skrival solz, Anela pa se v zadnjih mesecih odloča za nekoliko ohlapnejša oblačila, njene poteze so postale mehkejše in polnejše, kar je značilno za bodoče mamice. Ob tem seveda Ladu in Aneli lahko zaželimo le veliko zdravja, sreče in ljubezni!