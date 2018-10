Sebastjan Kepic in Gaber Žgavc, voditelj in bar menedžer prvih treh šovov Bar. Svoji vlogi sta oddelala profesionalno.

Se še spomnite prvega Bara, ki sta ga zaznamovala tudi strogi bar menedžerin voditelj? Pred dnevi sta obujala spomine. »Rad sem vodil lokal, bilo pa je tudi hudo naporno in odgovorno. Bar menedžer mora biti avtoriteta, ne more se enačiti s tekmovalci. Naš bar je bil vsak dan poln, tekmovalci so garali, najboljši pa tedensko zaslužili tudi dve takratni mesečni plači, ker se je takrat dobiček delil,« se spominja Gaber, ki je že 20 let gostinec.»Najbolj delovna je bila prva ekipa z,« pa se spominja Sebastjan, ki je danes očka in zaposlen v podjetju za internetno tehnologijo, ob vikendih pa za dušo še vedno sede za radijski mikrofon.» Za šov je dihala ogromna ekipa. Bar menedžer in voditelj morata biti avtoriteti,« je prepričan tudi on, ki je tako kot tekmovalci odnesel veliko življenjskih izkušenj in veščin, prepoznavnost pa jim ni bila na prvem mestu.