Avsenike so pri Aniti poslušali vsi

Življenjepisi naših pevk, pevcev in drugih članov narodno-zabavnih ansamblov so vselej zelo zanimivi. Nič drugače ni z, ki je odraščala v bloku v Štorah. Tam je hodila tudi v osnovno šolo, srednjo pa je obiskovala v Celju.»Kot deklica sem zelo rada hodila k stricu in teti, ki sta imela kmetijo, zato sem počitnice največkrat preživela pri njiju,« nam pove Anita in doda, da se je pri njih doma vselej poslušala narodno-zabavna glasba, zato je začela peti tudi sama.»Oče je vrsto let pel v mešanem Komornem pevskem zboru Celje, moja tetapa je nekoč pela pri Veselih hmeljarjih, tako da sem nekaj genov zagotovo podedovala tudi od njiju,« pravi Anita, ki je bila že v osnovnošolskem pevskem zboru pogosto solistka. Prva zasedba, pri kateri je pela kar pet let, je bil Ansambel Marjana Drofenika.»Pred 14 leti pa sem postala pevka ansambla Veseli svatje, kar pomeni, da sem z njimi od samega začetka,« nam zaupa in razloži, da so bili Veseli svatje na nastopih sprva vedno v narodnih nošah, zadnja leta pa so v bolj sproščenih oblačilih.»Menim, da je bila prelomnica Slovenska popevka pred šestimi leti, na kateri smo nastopili s priredbo skladbePesek v oči. Takrat smo oblekli bolj moderna oblačila. In v njih ostali vse do danes. Seveda se še zgodi, da kdaj oblečemo narodno nošo, a pogosteje smo v drugih oblačilih,« razloži Anita, ki se v noši še vedno počuti zelo damsko in do nje goji posebno spoštovanje. Zanimivo pa je, da je rojeno Štajerko ljubezen odpeljala na Vir pri Domžalah, kjer si je ustvarila tudi družino. Zimata dve leti in pol starega sinka, v vlogi mamice pa Anita, kot pravi, neizmerno uživa.»Najin fantek je res zelo priden in prijeten, da o mojem Juretu ne govorim. Mislim, da sem lahko kar srečna, da sva se našla, saj imava enak pogled na marsikatero stvar,« pravi Anita. Zanimivo je tudi, da je Juretova sestra, torej Anitina svakinja, poročena z, basistom Ansambla Saša Avsenika, kar pomeni, da tudi zdaj pri Sušnikovih in Jurmanovih narodno-zabavne glasbe ne manjka. Ko ji čas dopušča, se Anita rada sprehaja ob Kamniški Bistrici in občuduje čudovito naravo.»Takrat odmislim marsikatero stvar, predvsem pa se naužijem svežega zraka in si zbistrim možgane,« pove pevka, ki na Viru pri Domžalah, kjer je zdaj doma, vodi tudi gostinski lokal. Kakšnega inštrumenta, pravi, ni nikoli igrala, raje skrbi za svoj glas in stas, kar ji odlično uspeva. Ko ima čas, pa najraje in največkrat 'kofetka' z dolgoletno prijateljico, prav tako pevko,, ki se je nedavno pridružila Vražjim muzikantom.