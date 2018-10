Andrej Šifrer po novem borec proti rasizmu 

Andrej in Orkelis Cabrera, krajše Eli, ki se je v spotu vživela v zgodbo svoje mamice Ramone.

Glasbeni virtuozje na svojevrsten način sklenil poletje in skočil v novo sezono. Posnel je čutno pesem in spot, za katerega ga je navdihnila prijateljicaSkozi verze in rime pripoveduje zgodbo ženske z druge celine, ki je zaradi svoje polti doživela zaničevanje in nasilje, na koncu pa je zbrala dovolj moči in se podala v svet ter našla srečo v Sloveniji.»V videu se skriva več sporočil. Prvo nam posreduje, ki igra svojo mamico. Zaradi čokoladne kože, pobožane z južnim soncem, naleti na rasističnega šefa. Rešita join, s čimer dokažeta, da ima vsaka družba dobre in slabe ljudi, ker posploševanja na mojem planetu ne pijejo vode,« je odločen Andrej, ki si za podiranje tabujev vsekakor zasluži čestitke.