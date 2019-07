Andrej Šifrer je dobil pravnico

Najmlajša hči Andreja Šifrerja je zaključila študij v tujini in se domov vrnila kot diplomirana pravnica. Na Univerzi v Birminghamu je preživela več let in neizmerno uživala v študijski izkušnji, se oborožila z novim znanjem, predvsem pa razširila krog prijateljev, ki prihajajo z vsega sveta. Predana Kora tako že razmišlja o nadaljevanju akademske kariere, še prej pa si bo privoščila zaslužene počitnice, saj je bil študij kljub njej ljubemu področju precej naporen. A ure in ure za knjigami so bile pozabljene v hipu, ko so jo ob slavnostni podelitvi diplom na Otoku obiskali skoraj vsi družinski člani, od ...