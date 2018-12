Amorjeve puščice na koncertu

Evroposlanca v takšni vlogi nismo vajeni.

Evroposlanecje tudi glasbenik, ki že 20 let igra v skupini z zelo zanimivo zasedbo in nenavadnim imenom Ni važn. Vodja skupine je kitarist, ki je doktor geologije, drugi kitarist in pevec je odvetnik, bratČeferina. Tretji kitarist je akademski slikar, bobnar nekdanji agropopovec, sicer sodnik,, klaviaturist odvetnik, glavni pevec pa bančnikŠoltes, prav tako doktor, je v zasedbi basist, in če ni v Bruslju, se s fanti dobivajo na vajah enkrat tedensko. Pred kratkim so imeli svoj tradicionalni decembrski koncert, na katerem so tudi tokrat igrali skladbe, ki so njihov železni repertoar že 20 let. Nabito polna Biljardna hiša mladih po letih in srcu je bila navdušena.Čeprav nihče od zasedbe ni spoznal svoje boljše polovice na katerem od nastopov, je pa menda veliko (tudi znanih) parov, ki so se spoznali na njihovih koncertih. Kot pravijo sami, ob njihovi glasbi amorjeve puščice letijo vsevprek.