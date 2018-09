Ambasadorka Švicarije

Manca Košir je znana ambasadorka branja, pod svoje okrilje pa je vzela tudi najnovejši kulturni prostor v Ljubljani, popolnoma prenovljeno Švicarijo v Tivoliju. Tam ponujajo pester kulturni program, na katerem so tudi Večeri z Manco Košir: Zgodbe o ljudeh in knjigah, ki se bodo odvijali vsak drugi torek v mesecu ob 18. uri.



Publicistka in novinarka je novi prostor, kjer se sprehajalci po Tivoliju sicer lahko tudi okrepčajo s pijačo in jedačo, pri priči vzljubila in želi dober glas o njem razširiti med ljudi.



»Švicarija me je očarala, ker je tako čudovito prenovljena in ima tradicijo. Pa 13 umetnikov ima v njej svoj atelje! In čudovito geslo imajo skupnost – umetnost – narava, kar je zame ključ za polno uresničeno bivanje,« nam je zaupala Manca, ki poziva vse, naj podprejo novo pridobitev in se oglasijo tam. »Naj naša energija ogreje Švicarijo,« pravi.