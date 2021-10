Čin, čin, prijateljice

»Delimo si smeh in tudi solze.«

Redki so trenutki, ko se na istem mestu znajdejo tri pevke. Zato je toliko bolj veselo in nagajivo, kadarinsedejo za isto mizo. Hitro se začne pravi ’babji žur’, saj si imajo veliko povedati.Poleg lepih belih zob, prešernega nasmeška, osončene kože in ljubezni do glasbe jih druži tudi isti producent, a tokrat so se dobile kar brez njega. Nekaj pristne ženske energije nikoli ne primanjkuje, zlasti v časih, ki za glasbenike niso najbolj rožnati.Nazdravile so boljšim pogojem in nadaljnjemu prijateljstvu, kajti brez medsebojne podpore bi bilo vse veliko težje.»Delimo smeh in tudi solze, ker so naše zaobljube podobne tistim, ki si jih izrečejo zakonci, da smo si v oporo tako v dobrem kot v slabem,« nam je zaupala triperesna pevska deteljica.