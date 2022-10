Cime v šolo po tridesetih letih

Sebastjan Cimirotić​ je v nogometni karieri dosegal izjemne uspehe, kar ne preseneča, saj je bila žoga od nekdaj njegova prva ljubezen. Nogomet je imel tako zelo rad, da je v šolski torbi menda namesto zvezkov nosil žogo, namesto v šolo pa je raje hodil na treninge. Brezskrbnost pa ga je pred leti drago stala, saj ni zaključil srednje trgovske šole.

Da bi poravnal stare dolgove in poplačal grehe iz preteklosti, zaradi katere je očetu in mami povzročil marsikateri sivi las, je trideset let pozneje zavihal rokave in vsem, ki so ga zbadali, dokazal, da zmore. Srednjo šolo je uspešno zaključil, zdaj pa upa, da bo kmalu opravil še izpite za trenerja, česar si je od nekdaj močno želel.

Na spletu so se ob pomembni novici za Cimeta že zvrstile hudomušne opazke, da se zdaj, ko je nekdanji reprezentant zaključil šolanje, ni primerno šaliti na njegov račun.