Chicas z odra SPV na hrvaški šov (FOTO)

Septembra so se Maša Uranjek Frece, Tina Poljanšek, Lucija Župevc, Hermina Matjašič in Jasmina Šmarčan, članice skupine Chicas, udeležile 25. festivala Slovenska polka in valček (SPV), na katerem so predstavile svojo polko Aplavz za te, s katero so se v oddaji Poletni pozdrav uvrstile v finale. Glasbo zanjo je ustvarila Maša, besedilo Jasmina, posnele pa so jo v studiu prekaljenega glasbenika Sama Kališnika.

Chicas v zakulisju letošnjega festivala Slovenska polka in valček.

Veliko pozitivne energije

Pred kratkim smo lahko naša dekleta videli na eni od hrvaških televizij, na kateri predvajajo različico šova Supertalent. In tam so naša dekleta z energičnim nastopom, s kakršnim vedno navdušijo oboževalce, navdušile tako žirante, ki so jih poslali v nadaljnji krog, kot občinstvo, ki so ga spravile na noge. S čim so sprožile tak val navdušenja? Z uspešnicami pevke Doris Dragović in skupine Magazin, ki so jih lepo povezale v venček. Članice skupine Chicas, ki sicer igrajo narodno-zabavno glasbo, so na oder hrvaške televizije prinesle ogromno pozitivne energije.

Na hodnikih Televizije Slovenija so takole čakale na nastop.

»Čeprav je ozvočenje nekoliko šepalo, je bil naš nastop nepozaben. Navdušene smo, da se nam je uspelo prebiti v naslednji krog. Me smo uživale, in čeprav so se po nastopu pojavili različni komentarji, česar smo seveda vajene, si ne morem pomagati, da ne bi rekla, da se za dobrim konjem pač vedno kadi. In tudi tokrat se je,« je po nastopu v smehu strnila misli Hermina, ki nastope Chicas popestri s svojo violino. V preteklih sezonah tega priljubljenega šova so pri naših južnih sosedih že stali na odru številni predstavniki iz Slovenije, a se zdi, da so dekleta med vsemi do zdaj požela največji aplavz, celo med žiranti, ki so letos pevka Maja Šuput, Davor Bilman, Martina Tomčić in Fabijan Pavao Medvešek.

Kavbojska oprava ob predstavitvi pesmi in videospota za pesem Rabim gin.

Dekleta so pod imenom Chicas začela nastopati šele v začetku januarja 2020, ko so med poslušalce poslala prvo skladbo z naslovom Pozitiva, saj smo bili takrat v obdobju pandemije koronavirusa in smo vsi potrebovali nekaj pozitivnega. Basistka Jasmina ter flavtistka Maša sta bili pred tem članici ansambla Navihanke, v skupini pa so se jim pridružile še harmonikarka Tina, nekoč navihanka in pevka Ansambla Prisrčniki, violinistka Hermina in kitaristka Lucija, ki so strnile moči in postale iskan in priljubljen ženski bend za vsako zabavo. »Že dolgo smo prijateljice in želele smo si ustvariti skupino, ki bo širila pozitivno energijo, srečo, dobro voljo, nasmehe in seveda kakovostno glasbo. Vsaka ima za seboj že veliko odrske kilometrine in izkušenj, zato dobro vemo, kako se lotiti takšnega projekta. Na odru smo iz čistega užitka in to, kar dajemo ljudem, čutimo tudi same: v prvi vrsti veliko pozitivne energije,« je že ob nastanku skupine povedala Maša. Aprila letos so predstavile še eno skladbo, s katero so navdušile, njen naslov je Rabim gin, pred dvema letoma pa so na novo posnele 20 let staro pesem Nocoj s teboj, ki so jo nekoč prepevale Mlade frajle.