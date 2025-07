Charlie Foster: po maminih stopinjah (Suzy)

Charlie B. Foster stopa pod gledališke žaromete. Starejši sin oskarjevke Jodie Foster, nadaljuje igralsko pot in bo letos poleti nastopil v novi gledališki igri, črni komediji Girls Will Be Girls, katere premiera bo 24. julija v New Yorku. Igra, opisana kot 'zlobna feministična komedija', sledi eni noči razuzdanosti treh študentk in enega fanta v kopalkah, ki si poskušajo 'povrniti nedolžnost'. Charlie, ki bo štiri dni pred premiero dopolnil 27 let, je že igral v nekaj filmih ter v seriji Scarpetta z Nicole Kidman.

Jodie ima sina skupaj z nekdanjo partnerico Cydney Bernard, a se sama izogiba odru. Med študijem na univerzi Yale, ko je obsedeni John Hinckley jr. prav bizarno streljal na predsednika Reagana, da bi na igralko naredil vtis, je prejemala na tone njegovih pisem. Takrat je igrala v neki igri in bila tako travmatizirana, da ni več stopila na gledališke deske. Imela je komaj osemnajst let. »Moj svet se je sesul,« se je spominjala. »Povsod so mi sledili ljudje iz tajne službe, imela sem telesne stražarje in odpeljati so me morali v varno hišo.« Kljub slabim izkušnjam podpira sinovo ustvarjalno pot in je ponosna na njegove dosežke.