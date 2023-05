Challe Salle: Vzel si bom več časa za družino

Vrhniški raper Challe Salle se po krajšem ustvarjalnem premoru vrača s pesmijo Superman, za katero je posnel videospot na Tenerifu. »Obiskal sem različna mesta in nekatere turistične znamenitosti, snemali pa smo na lokacijah, kot je Los Gigantes, in se mudili pod vulkanom El Teide, ki je najvišji vrh Španije,« pravi raper. Omenjeni kraji so ga tako navdušili, da se želi tja vrniti z zaročenko Yvonne in njunim sinom Alexom. »Tokrat nista mogla iti z mano, ker je bil Alex še premajhen, da bi pri dveh in pol mesecih letela z njim,« pravi glasbenik, ki ima že nove načrte za prihodnost, a si bo najprej privoščil dva meseca dopusta.

Poletne mesece si želi preživeti z družinico.

»Vzel si bom več časa za družino. Sin je star že štiri mesece, zato želim v poletnih dneh z njim preživeti čim več časa. Prvi mesec po njegovem rojstvu sem imel namreč veliko obveznosti in nisem bil doma toliko, kolikor sem si želel,« je iskren Challe Salle, ki pravi, da je njegov prvorojenec navdušen nad morjem. »Yvonne prihaja z Reke, zato je bila z njim tam že velikokrat na oddihu. Ugotovili smo, da mu zelo ustrezata morska zrak in energija, zato bomo poleti veliko časa preživeli na morju,« se ponosni očka veseli poletnih mesecev