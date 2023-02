Challe Salle: Šele zdaj vem, kaj mi je manjkalo

To je po novem dnevni ritual na Vrhniki, kjer živi in ustvarja Challe Salle. Dolgo ni vedel, kaj bi mu lahko še popestrilo življenje, dokler se ni rodil Alex.

»Šele zdaj vem, kaj mi je zares manjkalo. Ko vzamem v naročje to mehko nebogljeno štručko, se ustavita čas in svet. To je nekaj najmočnejšega, kar lahko človek doživi. Teh čustev se ne da opisati z besedami,« je prevzet glasbenik. Novopečenemu očetu je nekaj nasvetov podelil že izkušen oče Klemen Bučan ter mu položil na srce, naj kljub obveznostim in lepoti, ki jih v družino vnese novorojenček, najde trenutek zase.

»Predvsem na spanje je treba paziti, saj se hitro lahko zgodi, da si nejevoljen. Vendar nekaj budnih noči sodi zraven, to je ognjeni krst, da bomo lahko potem otrokom, ko odrastejo govorili, da so ti podočnjaki posledica neprespanih tednov,« se pošali Klemen in zaželi Challetu vse dobro pri previjanju plenic.