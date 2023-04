Challe Salle se je poslovil od tega

Vrhniški raper in novopečeni očka Challe Salle slovi kot velik ljubitelj košarke, ki jo je dolga leta tudi treniral. Ljubezen do tega izjemnega športa ni ugasnila, niti ko je svoje življenje posvetil glasbi, saj se je s prijatelji redno dobival na treningih, ne nazadnje pa je s svojo ekipo sodeloval tudi v rekreacijski ligi. Tega obdobja je zdaj konec, je razkril priljubljeni glasbenik, ki je pred dnevi odigral svojo zadnjo tekmo, in sicer na finalnem turnirju rekreativne košarkarske lige K40.

»Žal smo izgubili v polfinalu in osvojili četrto mesto na lestvici petnajstih ekip,« pravi Challe, ki pa nad porazom ni prav nič razočaran, saj je dal tudi tokrat skupaj s fanti vse od sebe. Čeprav se od rekreacijske lige poslavlja, bo v treningih košarke, na katerih se bo še naprej dobival s prijatelji, užival tudi v prihodnje, saj je prav ta panoga tista, ki mu je v življenju pokazala pravo pot.