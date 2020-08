Challe Salle: Postal sem žrtev zlorabe!

Skoraj neverjetno, kakšno temperaturo ima naše morje

Nižje temperature zaradi neviht in deževja so prispevala k precejšnji ohladitvi slovenskega morja. »Reke in morje so se pošteno ohladili. Burja je odrinila toplo površinsko plast morja, to se je ohladilo za okoli 5 °C, danes zjutraj ima le 20 °C. Kaže, da se bo do konca tedna morje spet ogrelo na 24 do 25 °C,« so zapisali pri Agenciji za okolje Republike Slovenije