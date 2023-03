Challe Salle nič manj pozoren stric

Rojstvo sina ni na odnos Challeta Salleta do njegove edine nečakinje prav nič vplivalo. Še vedno je ljubeč in pozoren stric, ki Isabello rad razveseljuje z drobnimi pozornostmi. Za drugi rojstni dan je bilo veselje še toliko večje, pa tudi darilo.

Glasbenik ceni, da je lahko prve izkušnje z otrokom nabiral ob tako čudoviti, pridni in nasmejani deklici. »Naučil sem se pestovati in druge pomembne prijeme, o katerih prej nisem imel pojma. Naša Bella je res ena sama sreča in vsakomur se takoj zasidra v srce,« pove o lepotički. Ta je za svojo drugo svečko dobila prav posebno darilo še od staršev, saj se je družina za dva tedna odpravila na rajski Zanzibar. Tam je uživala med čofotanjem po valovih, se igrala z lokalnimi otroki in se sladkala z okusnim sadjem. Ob vrnitvi domov pa jo je že čakalo družinsko slavje, ki je zaokrožilo njen osebni praznik.