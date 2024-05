Challe Salle ima dovolj: deležen je bil očitkov o vzgoji (Suzy)

Challe Salle od lanskega januarja uživa v očetovski vlogi, in čeprav je življenje z malim otrokom na trenutke zelo pestro, 32-letnik ne skriva, da tega ne bi zamenjal za nič na svetu. Z zaročenko Yvonne uživata v vsaki minuti, ki jo preživita z Alexom, in se v določenih situacijah poskušata znajti po svoje – tudi če morata edinca za nekaj minut zamotiti na način, ki ga vsevedni starši, ki si očitno nikoli niso dovolili spodrsljajev, ne odobravajo.

Ob objavi družinskega posnetka na instagramu, na katerem malček strmi v tablični računalnik, se je oglasila raperjeva sledilka, ki mu je napisala, da jo je ob prizoru kar zmrazilo, a ji ni ostal dolžan. »Bolje bo, če se boste osredotočili na vzgojo svojih otrok, če jih imate. Sicer na tej fotografiji Alex ni jedel, jedli smo samo odrasli, a je moral sedeti z nami, ker smo bili pri Yvonnini babici, kjer nimamo stajice,« je pojasnil in dodal, da dečku trenutno raste več zob hkrati, zato je zelo nemiren, z risanko pa so ga pomirili za deset minut, da so lahko skupaj pojedli družinsko kosilo.