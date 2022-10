Challe Salle: Fantek bo!

Dvanajst let kariere je pred kratkim z velikim koncertom zaznamoval priljubljeni vrhniški raper Challe Salle, ki je izjemno pomembno obletnico proslavil s prijatelji, zdaj pa se počasi že pripravlja na očetovsko vlogo, v kateri se bo znašel že konec tega leta.

Challe Salle in njegova zaročenka Yvonne ničesar ne prepuščata naključju in se pridno pripravljata na otrokov prihod, pred dnevi pa sta tako, kot je to že nekaj let v navadi bodočih staršev, priredila zabavo za družino in najbližje prijatelje, na kateri sta razkrila otrokov spol. Modra barva lističev, ki so prileteli iz balona, so razkrili, da se bo ponosnima bodočima očetu in mamici rodil sin, raper pa ob tem razkritju enostavno ni mogel skriti navdušenja.

Nekaj izkušenj z otroki sicer že ima, saj je ponosni stric male Isabelle, pred časom pa je celo namignil, da bi bilo lahko njegovemu prvorojencu ime Aleksander.