Čestitka, ki ji ni para!

Vredno se je znova postaviti na noge. In zmagati, kaže pogled na njen optimistični nasmešek.

Kadar se našapotrudi, se lahko veselimo odličnega rezultata. Pa naj bo to na snežnih strminah ali pri ustvarjanju posebnih čestitk, s katerimi bo v novo leto pospremila najdražje.Ene takšnih se je razveselil odličen fotograf, ki je v seriji portretov ovekovečil tudi iznajdljivo Mariborčanko, ona pa ga je presenetila s čustvenim zapisom in ustvarjalno žilico. Takšna pač je naša vrhunska smučarka, znana po tem, da rada razvaja prijatelje, še posebno takrat, ko to najmanj pričakujejo. Voščilnica z njenim obrazom je najboljše darilo za izbrane, da se ob pogledu v ta optimistični nasmešek opogumijo in najdejo voljo za premagovanje izzivov, kajti Ilka je z borbenostjo že dokazala, da se je tudi po še tako težkih življenjskih preizkušnjah vredno znova postaviti na noge. In zmagati.Bodisi na progi, v odnosu z drugimi, predvsem pa s sabo. Če gre verjeti njenim iskrivim očem, nas čaka svetla prihodnost.