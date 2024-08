Cene Prevc v svetu komedije: Marsikaj bi še rad doživel (Suzy)

Nekdanji smučarski skakalec in drugorojenec iz ene najuspešnejših športnih družin v zgodovini Slovenije niti po slovesu od skakalnic ne miruje. Njegov radovedni in podjetniški duh ga je kmalu po tistem, ko je smuči postavil v kot, gnal v gostinske vode, v katerih je domač od najstniških let.