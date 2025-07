Celostno zdravljenje je proces (Suzy)

Za celostno zdravljenje moramo upoštevati vse vidike življenja. Najprej moramo postaviti svoje zdravje na prvo mesto, se zavedati, da smo dragoceni in si zaslužimo biti zdravi. Premislite, ali ste pripravljeni pogledati v korenine bolezni ter delati na sproščanju napetosti, ki je pripomogla k njej. Pravo zdravljenje je poslušanje signalov telesa in spreminjanje vsega, kar blokira pretok.

Čutite čustva, ne tlačite jih vase. Veliko ljudi namreč raje razmišlja kot čuti, saj jim je slednje neprijetno. Neprijetna čustva odrinejo in se zamotijo. A čustva so ključ do dobrega počutja. Povedo, kaj vas podpira in kaj ne, ali greste v pravo smer. Omogočajo, da spustite bolečino in zlomite blokade do zdravja, miru, veselja. Ne pozabite na zavestno dihanje, da začutite telo, se sprostite in napolnite z energijo. Jejte zavestno in uživajte v hrani. Izbirajte zdrava živila, da se bo telo hitreje zdravilo in obnavljalo.

Poskrbite tudi za gibanje, da se boste bolje počutili, uživali v svojem telesu, samozavesti in sveži energiji. Ob vsem tem poslušajte telo – kdaj potrebuje počitek, zabavo, kakšni so njegovi ciklusi, je v stresu, strahu, napeto. Jemljite si premore čez dan, pretegnite se in dihajte.

Bodite ustvarjalni, saj vam to omogoča, da se zabavate, širite, učite, si podaljšuje življenje. Vnesite več barv v okolje in življenje. Bodite hvaležni za vse, kar imate, ne pritožujte se, česa nimate. Če se osredotočite na tisto, kar vas osrečuje, se bo to pomnožilo. Redno se smejte ter glejte na svet z vedrejše plati.