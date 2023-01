Merkur in Mars sta bila ob vstopu v novo leto v retrogradnem gibanju, zato so bila vaša dejanja bolj kot ne ležerna, vse, kar ste načrtovali, pa se je lahko sfižilo v zadnjem trenutku. Še vedno je dobro, da ne pričakujete preveč in si ne zadajate pomembnih odločitev ali pogovorov. Mars, planet akcije, se je 12. januarja že obrnil v direktno smer, Merkur se vanjo obrne 18. januarja, ko bo energija veliko bolj podpirala konkretno uresničevanje načrtov. Starodavni astrologi so verjeli, da planet v času retrogradnosti potuje skozi podzemlje, zbira skrita in izgubljena sporočila ter jih prenaša iz...