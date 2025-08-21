BEN FOGLE, POPOTNIK IN DRZNI PUSTOLOVEC

Če si ne želite ničesar, imate vse (Suzy)

TV-novinar in sodobni nomad se lahko pohvali z izjemnimi dosežki – od plavanja s krokodili, veslanja 5000 km čez Atlantik, vzpona na Everest, pešačenja čez Antarktiko do enoletnega 'brodolomskega' življenja na odmaknjenem otoku v Hebridih na Škotskem v okviru resničnostnega šova.
Fotografija: Ben Fogle se je podal na mnoga nevarna doživetja in iz njih izluščil globoka spoznanja.
Ben Fogle se je podal na mnoga nevarna doživetja in iz njih izluščil globoka spoznanja.

Mateja Blažič Zemljič
21.08.2025 ob 09:00
21.08.2025 ob 09:00
21.08.2025 ob 09:00

Narava je njegova največja učiteljica in zdravilka, njegov tempelj, kraj, ki ga je naučil, kako biti srečen in bolje živeti. Divjina ga je izmojstrila v spoprijemanju z izgubo, kritiko, neuspehom, tveganjem, upanjem in mu povečala samozavest. Izredno navdihujočo knjigo Navdihi iz divjine (založba Primus) je pustolovski popotnik pisal med epidemijo. V njej opisuje lekcije in uvide, ki mu jih je na tveganih ekspedicijah na meji fizičnih zmožnosti dala narava. »Divjina me je oblikovala in vodila. Bila mi je hkrati varuhinja in nasprotnica. Priganjala me je in klesala,« pravi, »opremila me je z v...

