SVETOVNI DAN TELEVIZIJE

Če ji dovolimo, nas lahko tudi zbliža

Že dobri dve desetletji je 21. november svetovni dan televizije. Ob tej priložnosti so televizijci z nami delili svoje razmišljanje o televiziji, ob kateri so odraščali, na plan so potegnili spomine in nam zaupali, zakaj si brez nje ne znajo več predstavljati vsakdana.