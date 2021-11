Če ji dovolimo, nas lahko tudi zbliža

Ob tej priložnosti so televizijci z nami delili svoje razmišljanje o televiziji, ob kateri so odraščali, na plan so potegnili spomine in nam zaupali, zakaj si brez nje ne znajo več predstavljati vsakdana. Janez Usenik je televizijec, ki je v dolgoletni karieri doživel marsikaj, ljubezen do nje pa je začutil že kot deček. »Televizija je bila zame dolgo del življenja, ki ga niti nisem opazil. Včasih se je zdela celo nepotrebna izguba časa, ampak še preden sem slutil, da bom nekoč delal na televiziji, se mi je zgodilo nekaj zelo ganljivega. Moja babica je namreč zelo rada gledala žajfnice,...