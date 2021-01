Cavazza zaradi korone dober mesec ni videl mame

Oriana Girotto zaradi koronavirusa več kot mesec ni videla sina Aleksandra Borisa Cavazze. Foto Roman Šipič, Mediaspeed

, najmlajši sin legendarnega igralca, režiserja in pevca, večino časa preživlja pri svojem očetu v najožjem središču Ljubljane. S šolo na daljavo nima težav, prav tako zelo ustvarjalno preživlja prosti čas in ustvarja nove skladbe ter pridno riše. Z mamoinmlajšim bratcemso v lepih in pristnih stikih. Nedavno so številnikot ga kličejo ljubkovalno, ob polnoletnosti zasuli s čestitkami. Mladenič je imel kar dve mini zabavi: eno z očetom in njegovimi najbližjimi, drugo pa z mamo in njeno družino. Oriana in Aleksander pa sta bila v preteklih tednih zaradi korone kar nekaj časa ločena: novi virus so staknili tako ona kot njen partnerin njun sin Edvard. Preboleli so ga brez večjih zapletov, vendar so se strogo držali pravil o karanteni, saj bi bil morebiten prenos virusa na Borisa lahko katastrofalen.