Catherine Deneuve (FOTO)

Catherine Fabienne Dorléac bo 22. oktobra praznovala 79. rojstni dan. Ena največjih evropskih igralk vseh časov je svoj filmski debi posnela pri 12 letih.

Sina Christiana je imela s 16 let starejšim ljubimcem, ko je imela komaj 20 let.

Sodelovala je z velikimi režiserji, kot so Roman Polanski, Lars von Trier in François Ozon. Gola je nastopila v dveh izvodih Playboya, kjer so jo uporabili tudi kot Marianne, simbol Francije. Zaradi njenega nastopa v oglasu so parfum Chanel 5 v ZDA razprodali, bila je muza Yvesa Saint Laurenta, še vedno pa nastopa kot obraz kozmetičnih linij, kot sta MAC in L'Oréal.

Catherine in Marcello sta bila zlati par sedemdesetih.

Hodila je z mnogimi zvezdami, Clintom Eastwoodom, Burtom Reynoldsom in Johnom Travolto, poročena pa je bila le enkrat, s fotografom Davidom Baileyjem, z Marcellom Mastroiannijem pa sta bila eden najlepših parov v 70. letih prejšnjega stoletja.

Z erotično osebnostjo, ki jo je igrala v Cherbourških dežnikih, je postala znana kot ledeno dekle.

Skupaj s sestrama so kot hčerke odrskih igralcev že v otroštvu igrale, za kariero pa je prevzela mamin dekliški priimek.

Leta 1971 je podpisala zgodovinski manifest 343, s katerim so podpisnice priznale, da so imele splav, ki je bil takrat protizakonit, in se s tem izpostavile možnosti zapora.

Za vlogo v filmu Indokina je pri skoraj petdesetih prejela drugega cezarja.