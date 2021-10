Častni meščan Sarajeva

Olimpijske igre v Sarajevu leta 1984 so že zdavnaj mimo, Bošnjaki pa še zdaleč niso pozabili našega nekdanjega smučarskega šampiona Jureta Franka, ki ni blestel samo na belih strminah, kjer je osvojil celo medaljo, temveč se je nekaj let po olimpijskih igrah, ko je v Bosni divjala krvava vojna, izkazal za izjemno srčnega človeka.

Volimo Jureka više od bureka!

Brez oklevanja je priskočil na pomoč, ko je bilo najteže. In to še zdaj ni pozabljeno. V Sarajevu so mu že lani podelili laskavi naziv častnega meščana Sarajeva, vendar takrat zaradi epidemije ni mogel na pot. Tako sta se z ženo Simono Vodopivec, s katero sta že desetletja uspešen zasebni in poslovni tandem, nedavno odpotovala v Sarajevo, kjer so Juretu podelili priznanje. Seveda so se Sarajevčani izkazali tudi kot odlični gostitelji in ni manjkalo obujanja spominov na pretekle srečne in manj srečne dogodke.

Še vedno pa je zelo živ tudi rek: »Volimo Jureka više od bureka.«